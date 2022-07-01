Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak
Giriş Tarihi: 1.7.2022 13:26

Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

AA
Katar’daki FIFA Dünya Kupası’nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını ve bu uygulamanın hakemlerin daha hızlı, daha doğru ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacağını duyurdu.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yeni teknoloji, topu izlemek için stadyumun çatısının altına monte edilmiş 12 özel izleme kamerası ve her bir oyuncunun saniyede 50 kez tespit edilecek 29 veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplayacak. Toplanan 29 veri noktası, ofsayt tespiti yapmak için ilgili tüm uzuvları izleyecek.

Dünya Kupası maçlarında kullanılacak topun içine bir ölçüm birimi sensörü yerleştirileceği ve topun ortasına yerleştirilmiş olan bu sensörün, video operasyon odasına saniyede 500 kez veri göndererek, topa vuruş noktasının çok hassas bir şekilde algılanmasını sağlayacak.

Uzuv ve top izleme verilerini birleştirerek ve yapay zeka uygulayacak yeni teknoloji, o anda ofsayt pozisyonunda olan bir hücum oyuncusu tarafından top her alındığında, video operasyon odasındaki görevlilere otomatik ofsayt uyarısı sağlayacak.

Video maçı görevlileri, saha hakemini bilgilendirmeden önce, otomatik olarak seçilen vuruş noktasını ve oyuncuların uzuvlarının hesaplanan pozisyonlarına dayalı olarak otomatik olarak oluşturulan ofsayt çizgisini manuel olarak kontrol ederek önerilen kararı onaylayacak. Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşecek ve ofsayt kararlarının daha hızlı ve daha doğru alınması sağlanacak.

Göreviller ve sahadaki hakem tarafından onaylanacak kararla ilgili aynı konumsal veri noktaları, daha sonra oyuncuların uzuvlarının pozisyonunu detaylandıran bir 3D animasyona dönüştürülecek.

Bir ofsayt pozisyonu için en iyi perspektifleri gösterecek olan bu 3D animasyon, daha sonra stadyumdaki dev ekranlarda gösterilecek ve ayrıca ekran başındaki tüm seyircileri mümkün olan en net şekilde bilgilendirmek için televizyondan da canlı olarak gösterilecek.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin, FIFA 2021 Arap Kupası ve FIFA 2021 Kulüpler Dünya Kupası'nda test edildiği de kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması! Temmuz zammı belli oluyor: 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı 2022 açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verecek: Asgari ücrete zam oranı için formüller: Asgari ücret brüt-net ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri açıklandı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022: Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
Emekli zammı son dakika belli oluyor! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Survivor şampiyonu kupayı kaldırdı! Survivor 2022 şampiyonu kim oldu, Adem mi Nisa mı?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Asgari ücrete Temmuz düzenlemesi ile zam hakkında yeni müjde!
SON DAKİKA | Artvin Kemalpaşa'da heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var! Heyelan anı saniye saniye görüntülendi
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA