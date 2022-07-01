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Giriş Tarihi: 1.7.2022 08:54

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Hazırlık maçlarında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı! Hazırlık maçlarında...

SABAH Spor, 3 hazırlık maçı oynayan F.Bahçeli futbolculara mercek tuttu. Yüzde 75 topa sahip olan sarı-lacivertli takımda topla en az buluşan isim Samatta oldu, tatilden dönen Ferdi daha fit bir görüntü çizdi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalıp, Arnavutluk şampiyonu Tirana'yı 4-0 yendi. Son olarak Katar temsilcisi AL Shamal ile karşılaştı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bugün Avusturya'ya gidecek ve 7 Temmuz'a kadar Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg'ta kamp yapacak sarı-lacivertliler, burada Sırp ekibi Partizan (yarın) ve Macar Mol Fehervar (6 Temmuz) ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin İstanbul'da oynadığı üç maça mercek tutarsak öne çıkanlar şöyle:

Jorge Jesus, 3 karşılaşmada da İrfan Can Kahveci'yi sağ kanatta görev verdi. İçe kat ederek oynayan yıldız futbolcu, bol bol savunma arkasına ince paslar denedi.

İlk 2 hazırlık maçında oynamayan Caulker'ın savunmada ki ağır görüntüsü dikkat çekti. Olumlu sinyaller veremeyen stoperin takımda kalma ihtimali yok denecek kadar az.

Ferdi Kadıoğlu tatilden yeni gelmesine rağmen gayet fit durumdaydı. Sürekli bindirmeler yaparak sol kanat oyuncusu gibi oynadı. Kritik Şampiyonlar Ligi maçına kadar sol bek transferi yapılmazsa Dinamo Kiev'e karşı bu mevkide oynayacak.

Mert Hakan Yandaş, tek ön libero olarak görev aldı. Geriden oyun kurucu bir rol verildi. Zaman zaman kestiği toplar dikkat çekti.

Zajc, 8 numarada denendi. Oyunu iki yönlü oynaması istendi. Maç içinde Mert Hakan'ın yanına gelerek destek oldu fakat çoğunlukla hücumda rakip ceza sahasındaydı.

Samatta, üçüncü hazırlık maçında da hayal kırıklığıydı. Yüzde 75 topa sahip olan Fenerbahçe'de ilk devrede topla en az buluşan isimdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Hazırlık maçlarında...
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