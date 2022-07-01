Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den ayrılan Ozan Tufan resmen Hull City’de!

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye Transfer olduğunu resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
HULL CITY'DEN VIDEOLU TANITIM
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City de Ozan Tufan'ın transferini video ile duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ÖZİL İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI KALMIŞTI
Sezonun ilk yarısında Watford formasıyla yalnızca 7 Premier Lig maçına çıkan Ozan Tufan, 2 Şubat'ta Fenerbahçe'ye geri döndü. 27 yaşındaki futbolcu Watford formasını 9 resmi maçta giydi, gol ya da asist katkısı yapamadı.