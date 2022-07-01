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Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:16 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:21

Son dakika: Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Son dakika: Fenerbahçe’nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı. Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan ve Marcel Tisserand kafilede yer almadı. Fenerbahçe Kulübü oyuncuların tedavi amaçlı İstanbul'da kaldığını duyurdu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin Avusturya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı.

Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan ve Marcel Tisserand kafilede yer almadı. Fenerbahçe Kulübü oyuncuların tedavi amaçlı İstanbul'da kaldığını duyurdu.

Sarı-Lacivertler'in 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde yapacağı kampta şu isimler yer alacak:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun."

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosu açıklandı
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