Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulüp yetkilileri açıkladı; Marcao, William Carvalho, Denayer, Erik Botheim, Ola Solbakken, Talisca, Kaan Ayhan, Mert Müldür...

Alınan bilgiye göre Galatasaray, transferde kaliteli, tecrübeli ve katkı verme olasılığı yüksek oyunculara yöneldi.

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle görüşmesinde orta saha için 6, 8 ve 10 numara, ayrıca santrfor ve kanat oyuncusu talebinde bulundu. Kulüp, ayrıca sağ bekte alternatif ve yerli futbolcu arayışlarını da sürdürüyor.

MARCAO'YA GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya gelen 2 teklifi kabul etmedi.

İspanya'nın Sevilla ve Rusya'nın Zenit kulüplerinin 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı resmi teklifteki bonservis tutarı az bulunarak geri çevrildi. İki kulübün de teklifini yükseltmesi bekleniyor.