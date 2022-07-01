Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "İnşallah bu sezon çok farklı olacak"
Giriş Tarihi: 2.7.2022 00:31

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "İnşallah bu sezon çok farklı olacak"

AA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: İnşallah bu sezon çok farklı olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda düzenleyecekleri konserlerle gençler, kadınlar ve çocukları statlara çekeceklerini söyledi.

Başkan Büyükekşi, Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu.

Son dönemde statlarda fair-play'in tercih edilmediğini dile getiren Büyükekşi, "2022-2023 sezonunda gençlerimizi, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı futbol sahalarına davet edeceğiz. Bunun için de maçlardan önce federasyonumuz özellikle önemli sanatçılarla konserler düzenleyecek. Böylece sporun dostluk, barış, kardeşlik ve fair-play olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ve TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "99 yılda TFF'de hiç kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Şimdi 2 kadın yöneticimiz var. Kadının olduğu yerde her zaman dostluk, saygı ve sevgi var. Statlarımıza ne kadar çok kadın seyirci ve anne getirebilirsek, şiddet ve kötü tezahüratı o kadar önleriz. İnşallah bu sezon çok farklı olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, gecenin sunucusu Ufuk Özkan'ın hangi takımı tuttuğunu sorması üzerine, "İki yıl başkanlığını yaptığım Gaziantepspor." yanıtını verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını duyuruyor! 2022 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ile ilgili sıcak gelişme! Temmuz zammı ile yeni asgari ücret ne kadar oldu? ! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret zam oranını müjdeledi!
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri duyuruldu: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, enflasyon farkı ne zaman verilecek? | MEMUR ZAMMI HESAPLAMA
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2022 || Memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL olacak? İşte enflasyon farkıyla yeni maaşlar!
Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
Net asgari ücret tablosu belli oldu! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranı için yüzde 30 dedi! Temmuz zammı ile asgari ücret brüt-net ne kadar oldu?
Emekli zam oranı son dakika gelişmesi: 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk Maymun Çiçeği vakası görüldü! Fahrettin Koca ilk vakayı duyurdu: Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?
SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara fiyatlarına zam iddiası gündemde! 1 Temmuz 2022 marka marka güncel fiyatlar!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "İnşallah bu sezon çok farklı olacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA