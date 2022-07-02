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Giriş Tarihi: 2.7.2022 19:37 Son Güncelleme: 2.7.2022 19:38

Fenerbahçe - Partizan maçı canlı!

Fenerbahçe - Partizan maçı canlı!

Spor Toto Süper Lig'in 2021/22 sezonunu Trabzonspor'un gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde Partizan'la hazırlık maçı oynuyor. İşte maçın canlı anlatımı...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor. İlk 3 hazırlık maçından bir beraberlik ve iki galibiyet çıkaran Kanarya, dördüncü provasını Sırbistan ekibi Partizan ile yapıyor.

Fenerbahçe 1-0 Partizan (İlk yarı oynanıyor)

2' Valencia

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇINDA İLK 11'LER:

Fenerbahçe:Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia

Partizan:Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - PARTIZAN maçı 19:30'da başladı. Karşılaşma Fenerbahçe TRT SPOR'da canlı yayınlanıyor.

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Fenerbahçe - Partizan maçı canlı!
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