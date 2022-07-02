Fenerbahçe - Partizan maçı canlı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor. İlk 3 hazırlık maçından bir beraberlik ve iki galibiyet çıkaran Kanarya, dördüncü provasını Sırbistan ekibi Partizan ile yapıyor.
Fenerbahçe 1-0 Partizan (İlk yarı oynanıyor)
2' Valencia
FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇINDA İLK 11'LER:
Fenerbahçe:Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia
Partizan:Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes
FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - PARTIZAN maçı 19:30'da başladı. Karşılaşma Fenerbahçe TRT SPOR'da canlı yayınlanıyor.