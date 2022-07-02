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Giriş Tarihi: 2.7.2022 11:45

Giresunspor oyun formatına uygun yabancı futbolcu arıyor

AA
Giresunspor oyun formatına uygun yabancı futbolcu arıyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, oyun formatlarına uygun yabancı oyuncular transfer etmek istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Erzurum'a iki senedir kamp için geldiklerini ve ortamdan memnun olduklarını dile getirdi.

"TRANSFERİ HALLEDİP KAMPA HAZIR GİRMEK İSTİYORUZ"
Her takımın transfer dönemini yoğun yaşadığına dikkati çeken Keleş, "Geçen seneden çok fazla oyuncumuz kalmadı. 3 yabancı, 5 Türk futbolcumuz ve gençlerimiz var. Bu sene öncelikli olarak yetenekli ve takip ettiğimiz Türk oyuncuları aldık. Yabancı oyunculardan görüştüklerimiz, alacaklarımız ve imza aşamasında olduklarımız var. İstediğimiz bir oyun formatı var, kulübümüze uygun oyuncuları almak istiyoruz. Transferi bir an önce hallederek kampa hazır olarak girmek istiyoruz. Transfer zor bir süreç, kulübün durumları da var. İnce eleyip sık dokumak istiyoruz. İnşallah bunda muvaffak oluruz" dedi.

Keleş, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasın temennisinde bulunarak, "Kampımızı ikiye böldük, bayram iznimiz olacak. Burada güzel şartlarda çalışıyoruz. Tam hazır olmasak da çalışmalara başladık, gençlerimize ağırlık veriyor, onları değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ LİGDE KALMAKTI, BUNA ULAŞTIK"
Geçen sene bazı zorluklar yaşadıklarını ama uyum sürecini atlatarak olumlu gelişmeler yaşadıklarını anlatan Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk senemiz olması nedeniyle bazı zorluklarımız oldu. Kadromuzu oluşturamamıştık, fikstürümüz de kötü başlayınca sezona çok iyi başlamadık çünkü hazırlık döneminde de tam takım olarak hazır olamadık ve onun biraz sıkıntıları oldu. Daha sonra transferlerimizle uyum sürecini atlattık. Hedefimiz geçen sene ligde kalmaktı, ona ulaştık. Sezon içinde çok büyük sorunlar yaşasak da üstesinden gelmesini bildik ve hedefimize ulaştık."

"BU SENE ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Keleş, geçen sezon ligde kalıcı olmayı başardıklarını, bu sene de aynı hedef doğrultusunda daha fazlasını yapmaya gayret edeceklerini anlatarak, "Kolay değil, bu sene lig biraz daha zor ama güzel oyunla ligde kalıcı olarak geçen sene yaptığımızın bir üstüne çıkmak istiyoruz. Geçen sene takımlar istediği grafiği yakalayamadılar ama bu sene daha hazır gibiler. Alttan gelen takımlar var, onların da yapılanma süreçleri olacak ama biz geçen sene yakaladığımız şeyin üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. İnşallah bunda başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

"DEPLASMAN YASAĞI DOĞRU DEĞİLDİ"
Türkiye Futbol Federasyonunun deplasmanda taraftar yasağını kaldırmasının kulübe faydasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Keleş, şunları kaydetti:

"Yasak çok doğru bir şey değildi ama pandemi nedeniyle bazı problemler yaşadık. Pandemide seyircisiz başlamıştık, o sene şampiyon olduk. Geçen sene ise seyircimiz yanımızdaydı ve inanılmaz şekilde desteklediler. Bu sene de deplasmanda desteklemeye devam edecekler. Giresunspor'un özellikle İstanbul'da inanılmaz bir seyirci kitlesi var. Deplasmanda seyircimizin desteğiyle oynamak bizim için iyi olacak. İnşallah bir sıkıntı olmaz ve böyle devam eder."

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Giresunspor oyun formatına uygun yabancı futbolcu arıyor
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