Okan Buruk’tan Marcao, Diagne ve transfer sözleri

"KAMPTA GÖRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR"

Okan Buruk, yurt dışında yapılacak kampta performanslarını görmek istediği oyuncular olduğunu söyledi. Takımdan ayrılacak isimleri henüz belirlemediğini vurgulayan Buruk, "Kampta görmek istediğim oyuncular var. Kadro yapısıyla ilgili bazı düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncuların göstermesi gerekiyor. Hem hazırlık kampı hem de hazırlık maçları oyuncular için ölçü olacak" ifadelerini kullandı.

Buruk, ellerinde değerli bir oyuncu grubu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Elimizdeki değerli oyuncuları kullanmak istiyoruz. Bunun yanı sıra orta sahaya oyuncu almak istiyoruz. Hücumda da bizim için opsiyon olacak oyunculara ihtiyacımız var. Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba gibi bize ön bölgede doğrudan katkı sağlayabilecek oyuncular var. Önceliğimiz orta saha bölgesi. Diğer bölgelerle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş aramıza katıldı. Onlar da bizim için hem Türk olarak çok iyi opsiyonlar hem de Galatasaray'ın geleceği için yapılan yatırımlar. Abdülkerim 28 yaşında ama fiziksel ve mental olarak uzun zaman hizmet edebilecek bir futbolcu. Kazımcan da potansiyeli olan Ümit Milli Takım oyuncusu. Onu da ilerleyen yıllarda Galatasaray'ın önemli oyuncularından birisi yapmak istiyoruz. Transferde önceliğimiz orta saha. Diğer bölgeler için aciliyet olsa da bekleme şansımız var."