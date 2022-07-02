Geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşayan Brezilyalı hücum oyuncusu Alex Teixeira için Beşiktaş flaş bir karar aldı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in de memnun olmadığı Brezilyalı futbolcuyla yolları ayırma kararı alan siyah-beyazlı idareciler, Teixeira ile kulüp binasında görüşmelere başladı.

Beşiktaş cephesi Brezilyalı oyuncuyla anlaşarak ya sözleşmesini feshetmek ya da yıllık ücretinde indirim yapmasını istiyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta süre bulan Teixeira, 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.