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Giriş Tarihi: 2.7.2022 12:48 Son Güncelleme: 2.7.2022 13:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Alex Teixeira için flaş karar! Görüşmeler başladı...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Alex Teixeira için flaş karar! Görüşmeler başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş yönetimi Alex Teixeira ve avukatıyla kulüp binasında sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncuyla anlaşarak ya sözleşmesini feshetmek ya da yıllık ücretinde indirim yapmasını istiyor.

Geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaşayan Brezilyalı hücum oyuncusu Alex Teixeira için Beşiktaş flaş bir karar aldı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in de memnun olmadığı Brezilyalı futbolcuyla yolları ayırma kararı alan siyah-beyazlı idareciler, Teixeira ile kulüp binasında görüşmelere başladı.

Beşiktaş cephesi Brezilyalı oyuncuyla anlaşarak ya sözleşmesini feshetmek ya da yıllık ücretinde indirim yapmasını istiyor.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 31 maçta süre bulan Teixeira, 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Alex Teixeira için flaş karar! Görüşmeler başladı...
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