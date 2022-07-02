Son dakika: Emre Mor resmen Fenerbahçe’de

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etti.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
"BEN BÜYÜK BEKLENTİ OLDUĞUNU BİLİYORUM VE BUNA HAZIRIM"
Transferi sonrası FBTV'de açıklamalarda bulunan Emre Mor şunları söyledi:
"Çok gururluyum, çok büyük bir camia olan Fenerbahçe'deyim. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benden büyük bir beklenti olduğunu biliyorum. Ben kendimi tanıyorum ve buna hazırım."
SELAHATTİN BAKİ: VOLKAN DEMİREL'E TEŞEKKÜR EDERİM
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise "Son dönemlerde Emre Mor'un olgun bir dönem geçirdiğini düşünüyorum. Kolay bir transfer olmadı. Emre'yi yeniden coşkulu bir şekilde futbola döndüren eski kaptanımız Volkan Demirel'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
KARAGÜMRÜK'TEN EMRE MOR'A VEDA
Bu arada Fatih Karagümrük Kulübü de geçtiğimiz sezon formasını giydiği ve Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı.
Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Emre Mor'a Teşekkürlerimizle! Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Emre Mor'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.