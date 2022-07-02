Son dakika: Emre Mor resmen Fenerbahçe’de

KARAGÜMRÜK'TEN EMRE MOR'A VEDA

Bu arada Fatih Karagümrük Kulübü de geçtiğimiz sezon formasını giydiği ve Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor için veda mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlıların resmi sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Emre Mor'a Teşekkürlerimizle! Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Emre Mor'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.