Trabzonspor ya Güven Yalçın’ı ya da Haji Wright’ı transfer edecek

Trabzonspor, uzun zamandır temas halinde olduğu Haji Wright ve Güven Yalçın'ın transferleri için görüşmelerini hızlandırdı. İki forvet oyuncusuyla da aynı anda temaslarını sürdüren bordo-mavililerin bir tercih yapacağı, mali tarafın yanı sıra saha içi katkısına göre de karar verileceği öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Güven Yalçın'ın Trabzonspor'dan yüksek maaş beklentisi içerisinde olduğu ancak pazarlıklarla bu rakamın aşağı seviyeye düşürülmeye çalışıldığı ifade edildi. Bu arada Haji Wright için de kulübü SönderjyskE ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.