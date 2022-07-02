Trabzonspor’un yeni fırtınası Trezeguet

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, 5. transferini Trezeguet'yi alarak yaptı. Ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarıyla ter döken 1.79 boyundaki futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Aston Villa ile görüşmelerini sürdüren Fırtına, uzun süren pazarlıklar sonucunda İngiliz ekibi ile el sıkıştı.

SLOVENYA KAMPINA KATILACAK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Trezeguet, 3+1 yıllık imza atacak. Karadeniz devi, Aston Villa'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli verecek. Tecrübeli futbolcuya bonuslarla 2.2 milyon Euro ödenecek. Bu transferle 4 yıl forma giydikten sonra ayrılan Nwakaeme'nin de boşluğu doldurulmuş oldu. Trezeguet, 4 Temmuz'da Slovenya'da gerçekleşecek kampa katılarak çalışmalara başlayacak.

Suat UMURHAN / 10 MADDEDE TREZEGUET



2 MAÇTA 1 GOLE KATKISI VAR!

1- Hücum hattının her bölgesinde oynar… Özellikle sağ ve sol kanatta etkili performansı ile boy gösteren Trezeguet, çizgiden içeri dribblingleri ile de rakip savunmaların dengesini bozar.



2- Türkiye'deki kariyerine baktığımızda maç başına 0.6 gol katkısı sağlıyor. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 gol ve 18 asisti ile 43 kez skora etki ederken Başakşehir'de ise 13 maçta 6 gol ve 4 asisti ile 10 gole katkıverdi. Toplamda ise 84 maçta 53 golün içinde yer aldı.



3- Kanatta görev yaptığında ters kanattan gelen ataklarda bir anda penaltı noktası üzerinde ve ceza sahası yayında boş pozisyonda kendine alan yaratır.



4- Bire birde adam eksiltme özelliği –Nwakaeme ile kıyaslanmasa da- ile birlikte rakip yarı sahada oyunu tutar, doğrudan kaleye gidebilir.



5- Topa sürekli sahip olmak ister, atakların yönünü belirlemede, takımın alacağı hücum düzeninde 'kilit' isim olmak için çabalar.



6- Hızlı hücumu seven yapısının yanı sıra bir anda süratlenen ve bunu da topla yapabilen bir kalitede.



7- Uzaktan şutlarda çok etkili olmasa da özellikle ceza sahası dışında şut anı yakaladığında gerçekleştirdiği asistleriyle öne çıkıyor.



8- Mısır'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 8 maçında forma giyen oyuncuya 2 kez penaltı yapılırken bu atışları Salah gole çevirdi. Trezeguet ayrıca bir kez de asist yaptı.



9- 20 yaşından bu yana milli takım formasını giyerken 8 gol buldu.



10- Mısırlı yıldız için, Trabzonspor'a gelene kadar toplam 15.7 milyon bonservis ödemesi yapıldı.