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Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:46

Galatasaray'ın bütçe toplantısının tarihi belli oldu

İHA
Galatasaray’ın bütçe toplantısının tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nün bütçesinin belirleneceği olağanüstü genel kurul toplantısı 23 Temmuz Cumartesi günü, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde de 30 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 25.3 ve 28.1 maddeleri uyarınca, Genel Kurul'un olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına, toplantının aşağıdaki gündemle 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Toplantının gündem maddeleri ise şöyle:

1 - Açılış
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması,
3 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi,
4 - 2022 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması,
5 - Dilekler

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Galatasaray'ın bütçe toplantısının tarihi belli oldu
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