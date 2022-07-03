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Giriş Tarihi: 3.7.2022 11:50

Hakan Keleş: İki sezondur sıfırdan bir takım kuruyoruz

DHA
Hakan Keleş: İki sezondur sıfırdan bir takım kuruyoruz

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi bu sezonda ligde kalmak olduğunu söyledi. Keleş, "İki senedir sıfırdan bir takım kuruyoruz. Sanırım geçen sene ligin en genç üçüncü takımıydık. Bu sene biraz daha gençlere ağırlık verdik. Geleceğe yatırım yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde birinci etap programı için kente gelen Karadeniz ekibi, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı futbolcular sabah antrenmanlarında ağırlıklı olarak kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor. Takımın 12 gün boyunca Erzurum'da olacağını ve bayram arası sonrası yeniden geleceklerini belirten teknik direktör Hakan Keleş, "Kampa 26 Haziran'da başladık. Oyuncularımız yavaş yavaş geliyor. İzinli ve transfer olanlar var. Onlarla iyi çalışıp fiziksel olarak hazır duruma gelmeye çalışıyoruz. Geçen sene de transfer yasağı gibi sıkıntılarımız vardı. Transferde geciktiğimiz için biraz takım uyumunu sağlayamamıştık. Biraz da fikstürü kötü çekmiştik ama fikstür iyi çıktıktan sonra sezon boyunca takımımız oturdu. İyi performans gösterdi. Hedeflediğimiz ligde kalmaktı bunu da başarmış olduk" diye konuştu.

Hedeflerinin geçen sene yaptıklarının bir üstüne çıkabilmek olduğunu hatırlatan Keleş, şunları söyledi:

"Geçen sene de çok iyi oyunlar oynadık. Bu sene de bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz. Hedefimiz tabi ki yine ligde kalmak ve daha üst sıralara doğru çıkmak. İki senedir sıfırdan bir takım kuruyoruz. Bu sene 3 tane yabancımız kaldı. 4-5 tane Türk oyuncumuz var. Tabi ki her mevkide alternatif oyuncu üretmeye çalışıyoruz. Sanırım geçen sene ligin en genç üçüncü takımıydık. Bu sene biraz daha gençlere ağırlık verdik. Geleceğe yatırım yapmaya çalışıyoruz. Transferde her bölgeye ihtiyacımız var. Santrafor, stoper ihtiyacımız da var. Özellikle onlara daha çok önem veriyoruz. Çünkü orada daha çok eksiklerimiz var. Giden oyuncularımız var. Ama transfer zor bir süreç kulübümüzün yapısına, oyun sistemimize uygun oyuncular arıyoruz. İnşallah en yakın zamanda tamamlarız ki bir an önce takım uyumunu da sağlarız."

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Hakan Keleş: İki sezondur sıfırdan bir takım kuruyoruz
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