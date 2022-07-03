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Giriş Tarihi: 3.7.2022 11:38 Son Güncelleme: 3.7.2022 12:04

Trabzonspor için bomba transfer iddiası! "Türkiye şampiyonuna gidebilir"

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor için bomba transfer iddiası! Türkiye şampiyonuna gidebilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uruguay ve İtalyan basını, dünyaca ünlü 10 numara ile pazarlıkların sürdüğünü ve Trabzonspor'a imza atabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları ağırlıklı olarak stoper, kale ve hücum hattı için sürerken İtalya ve Uruguay'dan aynı anda bir iddia ortaya atıldı.

Küme düşen Cagliari'nin ofansif orta saha oyuncusu Gaston Pereiro'nun takımdan ayrılmak istediği ve oyuncuya talip olan takımlar arasında Trabzonspor'un daha ön planda olduğu vurgulandı.

Uruguay basını transfer görüşmelerini "Trabzonspor, Pereiro'yla ilgileniyor ancak şimdilik oyuncunun istediği ücret en büyük engel" sözleriyle anlattı.

İtalya cephesinde ise "Pereiro için en ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi. Uruguaylı, Türkiye şampiyonuna gidebilir" ifadelerine yer verildi.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız, Ocak 2020'de 4.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'dan Cagliari'ye transfer olurken İtalyan ekibi ile sahaya çıktığı 58 maçta 8 gol atıp 3 kez de asist yaptı.

SIRA SAĞ STOPERDE
Bu arada Şampiyonluğun anahtarı olarak transferlerin erkenden takıma katılması gösterilirken yönetim bu sezon da aynı titizlikte çalışıyor.

5 oyuncuya imza attırılırken teknik direktör Abdullah Avcı'ya 9 Temmuz'daki ikinci kampa kadar diğer isimlerin de kadroya dahil olacağı garantisi verildi. Yönetimin sıradaki hedefinin sağ stoper bölgesi olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor için bomba transfer iddiası! "Türkiye şampiyonuna gidebilir"
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