Antalyaspor’da Güray Vural, Fernando ve Boffin’in sözleşmeleri uzatıldı

GÜRAY VURAL: İNŞALLAH DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİRİM

Sözleşmesini uzatan başarılı sol bek oyuncusu Güray Vural, "Antalyaspor'u, camiayı ailecek çok seviyoruz. Geçen yıl göstermiş olduğum performansın bu yıl daha iyisini inşallah gösteririm. Onun için buradayım. Her iki taraf için de hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Daha önce A Milli Takıma katıldığına dikkat çeken Güray Vural, "Yine milli takım için mücadelemi vermeye devam edeceğim. Takdir hocamızın. Şu an gençleşme operasyonu var. Ben her zaman orası için mücadele vermeye devam edeceğim" dedi.

BOFFİN: ANTALYASPOR İLE BAĞIMI HİÇ KOPARMADIM

1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Belçikalı kaleci Boffin, "Antalyaspor ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi. Transfer döneminde Antalyaspor ile hiç bağını koparmadığına vurgu yapan Boffin, "Kulüple sürekli iletişim halindeydik. Tatilin ardından Antalyaspor'la yeni sözleşme imzaladık" ifadelerini kullandı.