Aurelien Chedjou'dan Igor Tudor hakkında çarpıcı itiraflar! "Eve geldiğimizde..."

Bir dönemler Galatasaray'da forma giyen Aurelien Chedjou, birlikte çalıştığı teknik direktör Igor Tudor hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Fransız basınında yer alan bir habere göre Chedjou, "Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. Bize şunları söyledi: 'Guardiola'yı severim ama Diego Simeone'yi tercih ederim.' Bize o kadar çok acı çekeceğimizi ve antrenman merkezi ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğimizi söyledi ve öyle oldu. Eve geldiğimizde çok yorgun oluyorduk." ifadelerini kullandı.