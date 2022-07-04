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Giriş Tarihi: 4.7.2022 12:59

Aurelien Chedjou'dan Igor Tudor hakkında çarpıcı itiraflar! "Eve geldiğimizde..."

Aurelien Chedjou’dan Igor Tudor hakkında çarpıcı itiraflar! Eve geldiğimizde...

Bir dönemler Galatasaray'da da forma giyen ve son olarak Adana Demirspor'da oynayarak geçtiğimiz aylarda kariyerini sonlandıran Aurelien Chedjou, G.Saray'ın eski teknik direktörü olan Igor Tudor hakkında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Bir dönemler Galatasaray'da forma giyen Aurelien Chedjou, birlikte çalıştığı teknik direktör Igor Tudor hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Fransız basınında yer alan bir habere göre Chedjou, "Soyunma odasındaki ilk konuşmasını hatırlıyorum. Bize şunları söyledi: 'Guardiola'yı severim ama Diego Simeone'yi tercih ederim.' Bize o kadar çok acı çekeceğimizi ve antrenman merkezi ve yatağımızdan başka bir şey göremeyeceğimizi söyledi ve öyle oldu. Eve geldiğimizde çok yorgun oluyorduk." ifadelerini kullandı.

"SİSTEME UYAN OYUNCULAR OLMADIĞIMIZI SÖYLEDİK AMA..."

Igor Tudor'un oyun sistemi hakkında da konuşan Chedjou, "Tudor, 3-5-2 sisteminde kararlıydı. Bu sisteme uyan oyuncular olmadığımızı ona söylemeye çalıştık ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi" dedi.

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Aurelien Chedjou'dan Igor Tudor hakkında çarpıcı itiraflar! "Eve geldiğimizde..."
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