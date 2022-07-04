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Giriş Tarihi: 4.7.2022 17:02 Son Güncelleme: 4.7.2022 17:27

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a geliyor

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ın Burnley'den yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a geliyor. Hollandalı golcüyü alacak olan özel uçak İstanbul'dan hareket etti. Weghorst, 23.45'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş'ın Burnley'den yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a geliyor. Hollandalı golcüyü alacak olan özel uçak İstanbul'dan hareket etti. Weghorst, 23.45'te İstanbul'da olacak.

MULEKA TRANSFERİ ÇOK YAKIN

Bu arada forvet hattına kanatta da oynayabilen bir futbolcu daha transfer etmek isteyen Beşiktaş, Burnley'e transferine kesin gözüyle bakılan Muleka için yeniden devreye girdi.

Geçen hafta Standart Liege ile Burnley bonservis konusunda anlaşmış ve Muleka için alınacak çalışma iznini beklemeye başlamışlardı. Ancak, oyuncunun Burnley'in verdiği ücreti düşük bulmasına ek olarak, çalışma izni almakta da sıkıntı yaşadığı iddiaları üzerine Beşiktaş yeniden devreye girdi.

Muleka ile daha önceden anlaşan ve aynı teklifte kalan siyah beyazlılar, Standart Liege kulübüne yeni bir teklif sundu ve cevabı beklemeye geçti. Bu transferin kısa süre içinde Beşiktaş lehine bitme olasılığı yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a geliyor
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