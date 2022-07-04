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Giriş Tarihi: 4.7.2022 14:35 Son Güncelleme: 4.7.2022 14:47

Hataysporlu Kamara'ya hapis şoku! Taraftara küfür edince ortalık karıştı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hataysporlu Kamara’ya hapis şoku! Taraftara küfür edince ortalık karıştı

Hatayspor'da forma giyen Mohammed Kesselly Kamara, kendisine "kötü bir futbolcusun" yazan taraftara "Git annene... sor" şeklinde küfürle karşılık verince, ikili arasında sosyal medyada başlayan gerginlik adliyeye uzandı. Kamara kendisini "Hesap benim ama ben yazmadım" diyerek savundu. Savcılık, "Sosyal medya hesaplarının kullanıcı adı ve parola ile girilen, kullanıcıdan başka bir kişinin girmesi mümkün olmayan, kişiye mahsus nitelikte" dedi ve Kamara'nın "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti.

Hilmi B. adlı bir taraftar geçen yıl Ekim ayında sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Atakaş Hatayspor'da oynayan Mohammed Kesselly Kamara'ya bir mesaj gönderdi. Mesajda "kötü bir futbolcusun" manasına gelen "You are a bad player" şeklinde bir yorum yaptı. Bu yorum üzerine çılgına dönen ünlü futbolcu Kamara, "git annene .... sor" şeklinde küfürlü bir mesajla karşılık verdi.

"HESAP BENİM AMA BEN YAZMADIM" SAVUNMASI
Yaptığı eleştiri üzerine aldığı cevap karşısında şoke olan taraftar, futbolcudan şikayetçi oldu. İfadesi alınan Kamara, Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı kendisinin göndermediğini öne sürerek, "Sayfamı Katar'da yaşayan bir kişi yönetiyor" dedi.

"SOSYAL MEDYA KİŞİYE MAHSUS" TESPİTİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarının kullanıcı adı ve parola ile girilen, kullanıcıdan başka bir kişinin girmesi mümkün olmayan, kişiye mahsus nitelikte olduğunu kaydetti.



Bu nedenle futbolcu Kamara'nın savunmasına itibar edilmediğini vurgulayan savcılık, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin "Sosyal paylaşım siteleri üzerinde kullanılan hesaplara ulaşımın şifreyle sağlandığı, kişinin hesabın kendisine ait olduğunu kabul etmesi karşısında mesajı kendisinin atmadığına yönelik savunmasının, kendisine ait hesaptan başkasının mesaj atmasının mümkün olmaması nedeniyle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu" şeklinde kararına atıf yaptı.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Kamara'nın söz konusu hesabın kendisine ait olduğu yönündeki savunması ve Instagram mesajlarına ilişkin ekran görüntülerini dikkate alan savcılık Kamara'nın suç işlediğini kaydetti.

Suçun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları belirtilen iddianamede ünlü futbolcunun "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Hataysporlu Kamara'ya hapis şoku! Taraftara küfür edince ortalık karıştı
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