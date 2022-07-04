Hataysporlu Kamara’ya hapis şoku! Taraftara küfür edince ortalık karıştı

Hilmi B. adlı bir taraftar geçen yıl Ekim ayında sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Atakaş Hatayspor'da oynayan Mohammed Kesselly Kamara'ya bir mesaj gönderdi. Mesajda "kötü bir futbolcusun" manasına gelen "You are a bad player" şeklinde bir yorum yaptı. Bu yorum üzerine çılgına dönen ünlü futbolcu Kamara, "git annene .... sor" şeklinde küfürlü bir mesajla karşılık verdi.
"HESAP BENİM AMA BEN YAZMADIM" SAVUNMASI
Yaptığı eleştiri üzerine aldığı cevap karşısında şoke olan taraftar, futbolcudan şikayetçi oldu. İfadesi alınan Kamara, Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı kendisinin göndermediğini öne sürerek, "Sayfamı Katar'da yaşayan bir kişi yönetiyor" dedi.
Bu nedenle futbolcu Kamara'nın savunmasına itibar edilmediğini vurgulayan savcılık, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin "Sosyal paylaşım siteleri üzerinde kullanılan hesaplara ulaşımın şifreyle sağlandığı, kişinin hesabın kendisine ait olduğunu kabul etmesi karşısında mesajı kendisinin atmadığına yönelik savunmasının, kendisine ait hesaptan başkasının mesaj atmasının mümkün olmaması nedeniyle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu" şeklinde kararına atıf yaptı.
2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Kamara'nın söz konusu hesabın kendisine ait olduğu yönündeki savunması ve Instagram mesajlarına ilişkin ekran görüntülerini dikkate alan savcılık Kamara'nın suç işlediğini kaydetti.
Suçun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları belirtilen iddianamede ünlü futbolcunun "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.