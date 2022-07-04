Jorge Jesus’un tek mutsuzluğu var

Fenerbahçe tüm hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynayacağı ilk maça göre yapıyor. Sarı-lacivertli takım, Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Sırp rakibi Partizan'ı 1-0 yenerken, teknik direktör Jorge Jesus pek çok konudan memnun kaldı ancak bir konuda büyük mutsuzluk yaşadı. Tecrübeli hoca, takımın oturtmak istediği sisteme olan inancından hayli mutlu ama özellikle üçüncü bölgede yapılan kolay pas hataları canını sıkıyor.

'BİZİM İÇİN EN DOĞRU DİZİLİŞ 4-1-3-2'

Portekizli teknik direktör, 4-1- 3-2 düzeninin takım için en uygun sistem olduğunu belirtiyor. Çift forvetle sahada olmanın rakiplere baskı kurma konusunda son derece etkili bir düzen olduğunu düşünen Jesus, "Oyuncular bu sistemi oynamaya yatkın. Elimizde çok fazla forvet arkası özellikli oyuncu var ve onların yaratıcılığından faydalanabileceğimiz en doğru diziliş bu" diyor.

'DAHA FAZLA KONSANTRE OLUN'

Jesus, takımın çok kolay top kaybı yapmasından ise son derece şikâyetçi. Bu konuda bireysel olarak oyuncularıyla görüşmeler yapan Portekizli, herkesten Dinamo Kiev maçını düşünerek daha fazla konsantre olmasını istedi. 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Özellikle hücum bölgesinde yaptığımız top kaybı bizi zor durumunda bırakıyor. Takım olarak fazla yoruluyoruz. Bunu bitirmemiz lazım" dedi.

ŞAPKADAN İSMAİL ÇIKTI

Kanarya'nın 2020 yılında Gölcük'ten transfer ettiği, ardından Balıkesir, Adana Demir ve son olarak Bursa'ya kiraladığı İsmail Yüksek; Sosa ve Ozan'ın ayrılığı, Mesut Özil'in kadro dışı olması, Gustavo, Mert Hakan ve Crespo'nun sakatlıkları nedeniyle boşalan orta alan bölgesinde bir anda yıldızlaştı. Partizan maçına 11'de başlayan 23 yaşındaki orta saha, Zajc'la birlikte o bölgeyi mükemmel kapattı. Bu sezon da kiralık gönderilmesine kesin olarak bakılan İsmail, Jesus'un gözüne girmeyi başardı. Portekizli hoca Avusturya kampı dönüşü son kararını verecek.