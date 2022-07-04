Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jorge Jesus'un tek mutsuzluğu var
Giriş Tarihi: 4.7.2022 08:50 Son Güncelleme: 4.7.2022 09:00

Jorge Jesus'un tek mutsuzluğu var

VOLKAN DEMİR
Jorge Jesus’un tek mutsuzluğu var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın sisteme gösterdiği uyumdan memnun ama... Özellikle üçüncü bölgede yapılan basit top kayıplarının oyunu olumsuz yönde etkilediğini düşünen Portekizli hoca, bu durumun tüm takımı yorduğuna inanıyor.

Fenerbahçe tüm hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynayacağı ilk maça göre yapıyor. Sarı-lacivertli takım, Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Sırp rakibi Partizan'ı 1-0 yenerken, teknik direktör Jorge Jesus pek çok konudan memnun kaldı ancak bir konuda büyük mutsuzluk yaşadı. Tecrübeli hoca, takımın oturtmak istediği sisteme olan inancından hayli mutlu ama özellikle üçüncü bölgede yapılan kolay pas hataları canını sıkıyor.

'BİZİM İÇİN EN DOĞRU DİZİLİŞ 4-1-3-2'
Portekizli teknik direktör, 4-1- 3-2 düzeninin takım için en uygun sistem olduğunu belirtiyor. Çift forvetle sahada olmanın rakiplere baskı kurma konusunda son derece etkili bir düzen olduğunu düşünen Jesus, "Oyuncular bu sistemi oynamaya yatkın. Elimizde çok fazla forvet arkası özellikli oyuncu var ve onların yaratıcılığından faydalanabileceğimiz en doğru diziliş bu" diyor.

'DAHA FAZLA KONSANTRE OLUN'
Jesus, takımın çok kolay top kaybı yapmasından ise son derece şikâyetçi. Bu konuda bireysel olarak oyuncularıyla görüşmeler yapan Portekizli, herkesten Dinamo Kiev maçını düşünerek daha fazla konsantre olmasını istedi. 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Özellikle hücum bölgesinde yaptığımız top kaybı bizi zor durumunda bırakıyor. Takım olarak fazla yoruluyoruz. Bunu bitirmemiz lazım" dedi.

ŞAPKADAN İSMAİL ÇIKTI
Kanarya'nın 2020 yılında Gölcük'ten transfer ettiği, ardından Balıkesir, Adana Demir ve son olarak Bursa'ya kiraladığı İsmail Yüksek; Sosa ve Ozan'ın ayrılığı, Mesut Özil'in kadro dışı olması, Gustavo, Mert Hakan ve Crespo'nun sakatlıkları nedeniyle boşalan orta alan bölgesinde bir anda yıldızlaştı. Partizan maçına 11'de başlayan 23 yaşındaki orta saha, Zajc'la birlikte o bölgeyi mükemmel kapattı. Bu sezon da kiralık gönderilmesine kesin olarak bakılan İsmail, Jesus'un gözüne girmeyi başardı. Portekizli hoca Avusturya kampı dönüşü son kararını verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı açıklanıyor! İşte ek zamlı 2'li formül: Temmuz zammı sonrası enflasyon farkı ve emekli maaşı hesabı ile memur maaşları ne kadar olacak?
Memur zammı son dakika bugün belli oluyor! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek Memur maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?
Sigara zammı son dakika: 4 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Son dakika | MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi belli oldu
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
Son dakika: Konya'da facia gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı var
LGS tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır? 2022 LGS tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak?
Kadın avukattan meslektaşına akılalmaz oyun: "Karım beni görmesin"
BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE BUGÜN: 4 Temmuz LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam ya da indirim geldi mi?
BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022 | Akaryakıtta art arda indirim! LPG, motorin, mazot ve benzin ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Jorge Jesus'un tek mutsuzluğu var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA