Son dakika: Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul’a geldi!

Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak.

Terminal çıkışında taraftarların karşılaması sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada "Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak.