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Giriş Tarihi: 4.7.2022 23:58 Son Güncelleme: 5.7.2022 00:45

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a geldi!

Son dakika: Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul’a geldi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın yeni transferi 29 yaşındaki Hollandalı forvet Wout Weghorst, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Son dakika haberi... İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı santrfor, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Almanya'dan kalkan özel uçakla saat 23.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Weghorst, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak.

Terminal çıkışında taraftarların karşılaması sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada "Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak.

Siyah-beyazlılar, daha önce Gedson Fernandes , Romain Saiss ve Cenk Tosun transferlerini resmen açıklarken İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ve Standard Liege'den Jackson Muleka için de anlaşmaya vardı.

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Beşiktaş atkısı takılan Weghorst, "üçlü" tezahüratı yaptırdıktan sonra taraftarları selamlayarak havalimanından ayrıldı. Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.

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Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'a geldi!
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