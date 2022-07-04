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Giriş Tarihi: 4.7.2022 19:17 Son Güncelleme: 4.7.2022 19:30

Son dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekiliyor

Son dakika: Süper Lig’de yeni sezon fikstürü çekiliyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, bugün saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriiyor. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katıldı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

Süper Lig'in yeni sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle karşılaşacakları haftalar:

4. Hafta
8. Hafta
10. Hafta
13. Hafta
15. Hafta
18. Hafta

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: SÜPER LİG'İN 150 ÜLKEDE YAYINLANMASI HEDEFİ KOYDUK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi fikstür çekimi öncesi açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, "TFF olarak kendimize çok önemli hedefler koyduk. Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için çalışmalar yürütüyoruz. Acil çözüm bekleyen 6 önemli konuyu hiç vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Yabancı uygulamasını 1 yıl aynı şekilde devam ettirme kararı aldık. SSK ve vergi borçlarından muafiyeti uzattık. Rezerv Lig'i getirdik. Deplasman seyircisi yasağını kaldırdık. Misafir takım seyircisini yüzde 10'dan 30'a kadar çıkardık. Ligin 150 ülkede yayınlanması için yeni bir hedef koyduk. Bu sayı önemli, artırmayı arzu ediyoruz. Anadolu kulüplerimizin tribünlerindeki az seyirci sayısını arttırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Tüm Süper Lig kulüplerinin Fair-Play ve güven ortamı yaratmak için üzerlerine düşeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekiliyor
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