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Giriş Tarihi: 4.7.2022 12:45

Son dakika transfer haberleri: Konyaspor'dan Gulbrandsen ve Muhammet Demir atağı!

Son dakika transfer haberleri: Konyaspor’dan Gulbrandsen ve Muhammet Demir atağı!

Konyaspor transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Son olarak kanat Kallon’la el sıkışarak 9. takviyesini yapmaya hazırlanan İç Anadolu ekibi, Gulbrandsen ve Muhammet Demir’i de hafta içinde açıklayarak forvetini güçlendirecek.

Tarihinde 3. kez ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanan Konyaspor 'dan flaş adımlar gelmeye devam ediyor. Bu sezon tartışmasız transferin en hızlı takımı olarak dikkat çeken Yeşil-Beyazlılar, son olarak Cambur forması giyen kanat oyuncusu İssa Kallon'la anlaşmaya varmıştı. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Anadolu Kartalı, asıl bombaları ise bu hafta içerisinde patlatacak.

Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda hedeflediği isimlerle görüşmelerine devam eden Konyaspor, forvet için Gaziantep FK'dan Muhammet Demir ve Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Gulbrandsen'le her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da bu hafta içerisinde imzaları atması bekleniyor.

Abdülkerim'in yerine Perez

Abdülkerim'in satışıyla stoper pozisyonuna da takviye yapmak zorunda kalan Konyaspor'da, bu bölge için ise en öne çıkan oyuncu Giresunspor'un defans oyuncusu Perez... İki kulüp idarecileri bu transfer için temaslarını sıklaştırmış durumda. Konyaspor en kısa sürede 3 imzayı da atıp, 12 transferle yeni sezona en hazır takım olarak girmek istiyor. (Fanatik)

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Son dakika transfer haberleri: Konyaspor'dan Gulbrandsen ve Muhammet Demir atağı!
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