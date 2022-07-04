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Giriş Tarihi: 4.7.2022 16:28 Son Güncelleme: 4.7.2022 16:28

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ canlı yayın ne zaman saat kaçta? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstürü açıklandı mı, yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ canlı yayın ne zaman saat kaçta? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstürü açıklandı mı, yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan kurada yeni sezonda oynanacak müsabakaların tarihleri belirlenecek. Bu noktada ise “Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstür çekimi ne zaman saat kaçta, açıklandı mı, maçlar ne zaman başlıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılım sağlayacak. İşte 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve maç tarihleri...

Süper Lig yeni sezon maçları için futbolseverler nefesini tuttu gözünü fikstür çekimi için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Sezonda ilk hafta 5 Ağustos tarihinde başlarken öte yandan milyonlar kurayla ilgili detayları öğrenebilmek adına "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstür çekimi ne zaman saat kaçta, açıklandı mı, maçlar ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi bugün gerçekleşecek ve yeni sezonda oynanacak maçların tarihi belli olacak...

Fikstür çekiliyor

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde sanatçı Göksel konser verecek. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak. Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Fikstür pazartesi çekiliyor

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ

5 Ağustos 2022: İlk Hafta

14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

28 Mayıs 2023: Son hafta

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SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ canlı yayın ne zaman saat kaçta? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstürü açıklandı mı, yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
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