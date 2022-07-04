Süper Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta? 2022-2023 Spor Toto Süper Lig fiktürü açıklandı mı, yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?

Süper Lig yeni sezon maçları için futbolseverler nefesini tuttu gözünü fikstür çekimi için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Sezonda ilk hafta 5 Ağustos tarihinde başlarken öte yandan milyonlar kurayla ilgili detayları öğrenebilmek adına "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 fikstür çekimi ne zaman saat kaçta, açıklandı mı, maçlar ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi bugün gerçekleşecek ve yeni sezonda oynanacak maçların tarihi belli olacak...
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde sanatçı Göksel konser verecek. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak. Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta