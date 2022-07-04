Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Alan Dzagoev savaşı! Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa
Giriş Tarihi: 4.7.2022 12:43

Süper Lig'de Alan Dzagoev savaşı! Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa

Süper Lig’de Alan Dzagoev savaşı! Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa

CSKA Moskova forması giyen Alan Dzagoev, Süper Lig'i karıştırdı. 32 yaşındaki yıldız ismi Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın transfer etmek istediği iddia edildi.

CSKA Moskova ile süren 14 yıllık birlikteliğine son veren Rus futbolcu Alan Dzagoev ile ilgili olarak dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı. Eurostavka.ru sitesinin haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Karagümrük, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

PIRLO ONAY VERMEDİ
2008 yılından bu yana formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Dzagoev'in, Karagümrük'ün transfer listesine girdiği, ancak Andrea Pirlo'nun geçer not vermediği vurgulandı. Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Rus temsilcisi Khimki, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ain, Al-Sharjah, Al-Wahda, İspanya'dan da Granada'nın talip olduğu belirtilen Dzagoev'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.

Rus futbolcunun, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Alanyaspor'un yerine şampiyonluk yarışındaki takımlara gitmek istediği de haberde yer alan detay olarak dikkat çekti. Kariyerinde profesyonel olarak CSKA Moskova dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Rus futbolcu, 397 maçta 77 gol ve 93 asist üretti. 59 kez de Rusya A Milli Takım formasını giyen deneyimli futbolcu, 9 kez gol sevinci yaşadı. (Ajansspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
MEMUR ZAMMI MAAŞ TABLOSU HESAPLAMA EKRANI: 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL? Meslek meslek zamlar açıklandı!
Sigara zammı güncel fiyat listesi: 4 Temmuz 2022 Sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Memur ve emekli zammı kesinleşti! 2022 Temmuz en düşük memur maaşları ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?
Memur zammı son dakika bugün belli oluyor! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek Memur maaşı ne kadar olacak, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika | MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi belli oldu
LGS TERCİHLERİ e okul ekranı ile başladı! 2022 LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı! 2022 TÜİK haziran ayı enflasyon farkı kaç oldu, düştü mü yükseldi mi?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Alan Dzagoev savaşı! Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA