Süper Lig’de Alan Dzagoev savaşı! Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa

CSKA Moskova ile süren 14 yıllık birlikteliğine son veren Rus futbolcu Alan Dzagoev ile ilgili olarak dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı. Eurostavka.ru sitesinin haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Karagümrük, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
PIRLO ONAY VERMEDİ
2008 yılından bu yana formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Dzagoev'in, Karagümrük'ün transfer listesine girdiği, ancak Andrea Pirlo'nun geçer not vermediği vurgulandı. Antalyaspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Rus temsilcisi Khimki, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ain, Al-Sharjah, Al-Wahda, İspanya'dan da Granada'nın talip olduğu belirtilen Dzagoev'in Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı da ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.
Rus futbolcunun, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Alanyaspor'un yerine şampiyonluk yarışındaki takımlara gitmek istediği de haberde yer alan detay olarak dikkat çekti. Kariyerinde profesyonel olarak CSKA Moskova dışında hiçbir takımın formasını giymeyen Rus futbolcu, 397 maçta 77 gol ve 93 asist üretti. 59 kez de Rusya A Milli Takım formasını giyen deneyimli futbolcu, 9 kez gol sevinci yaşadı. (Ajansspor)