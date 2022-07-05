Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor
Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:16

Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor

DHA
Antalyaspor’da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Luiz Adriano ile Fredy, bugün Burdur kampında takıma dahil olacak.

Süper Lig'de geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar Antalya'da yaptıkları çalışmaların ardından sezon öncesi yapılacak ilk kamp için Burdur'da bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde ilk çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde gerçekleştirdi. Antalyaspor, Burdur'daki çalışmalarını bugün çift antrenmanla sürdürecek. Kırmızı beyazlılar saat 11.00'de salonda, saat 18.00'de ise yeşil zeminde hazırlıklarına devam edecek.

FREDY VE LUİZ ADRİANO BUGÜN KATILACAK
Hazırlıklarını ilk olarak Antalya'da tesislerinde yapan Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından 7 Temmuz'a kadar izin verilen Fredy ve Luiz Adriano kampın ilk gününe katılmazken, oyuncular Burdur'da yapılacak kampa erken katılacak. Fredy ve Luiz Adriano, dün gece saatlerinde Burdur'da kampa katılırken sabah yapılacak antrenmanla takımla çalışmalara katılmaları bekleniyor.

KAMP KADROSU
Fraport TAV Antalyaspor'da Burdur'da yapılan kampa futbol sorumlusu Nuri Şahin, 10'u alt yapıdan olmak üzere 37 oyuncuyu davet etti. Kadroda şu oyuncular yer alıyor; Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Ruud Boffin, Diogo Sousa, Gürkan Yamak, Amar Gerxhaliu, Bahadir Öztürk, Bünyamin Balcı, Doğukan Nelik, Sherel Floranus, Güray Vural, Mert Yılmaz, Mevlüt Emir Gürlek, Ömer Toprak, Fedor Kudriashov, Veysel Sarı, Burak İngenç, Demirhan Yılmaz, Doğukan Sinik, Emre Uzun, Fernando Martins, Fredy Ribeiro, Houssam Ghacha, Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Mevlüthan Ekelik, Deni Milosevic, Mustafa Erdilman, Andrea Poli, Soner Aydoğdu, Taha Osman Özmert, Ufuk Akyol, Luiz Adriano, Alperen Yılmaz, Ege Bilsel, Gökdeniz Bayrakdar ve Sinan Gümüş.

3 HAZIRLIK MAÇI
Kırmızı beyazlılar Burdur'da 3 hazırlık maçı yapacak. Fraport TAV Antalyaspor, 7 Temmuz'da Ukrayna Ligi takımlarından Metalist Kharkiv, 10 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve 14 Temmuz'da Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Mücadelenin saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Antalyaspor, Burdur kampının ardından 18-30 Temmuz tarihlerinde ise Almanya Hannover ve Bielefeld kentlerinde sezonun ikinci kampını gerçekleştirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Memur ve emekli zammı ile yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ardından memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı şekilde ne zaman yatacak? 2022 temmuz emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı açıklandı! Fark 2.680 TL'yi buldu: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
SON DAKİKA: Terör destekçisi vekil Amineh Kakabaveh İsveç'te kriz çıkardı! "Erdoğan'a boyun eğdiniz"
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA