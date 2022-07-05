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Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:57

Bamba'dan Altay'a tepki: Yöneticilere kırgın ve kızgınım

DHA
Bamba’dan Altay’a tepki: Yöneticilere kırgın ve kızgınım

Altay'da geçen sezon Süper Lig'de sezon bitmeden sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrılan santrfor Daouda Karamoko Bamba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisine tepki gösterdi.

Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetimin kadroda tutmak istediği Fildişi Sahilli golcü oyuncu, siyah-beyazlı kulübün kendisini diğer kulüplere sakat olarak lanse ettiğini ileri sürdü. Yönetime tepki gösteren Bamba, Altay taraftarına ise sevgi ve saygı duyduğunu ifade etti.

Bamba, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında olumlu görüşmeler yaptığım her kulübe, 'Sakatlığı var, oynayamaz' şeklinde yanlış bilgi verildiğini işitiyorum. Benimle ilgili kötü referans veren, kariyerimi bencilce kötü etkileyen Büyük Altay Kulübü'ne yakışmayan yaklaşım sergileyen yöneticilere kırgın ve kızgınım. Bunun profesyonelliğe aykırı olduğunu düşünüyorum. Altay'a geri dönmem konusunda ısrarlı yaklaşım sergilenmesine rağmen böyle bir davranış gösterilmesini futbol ruhuna aykırı buluyorum" dedi.

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Bamba'dan Altay'a tepki: Yöneticilere kırgın ve kızgınım
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