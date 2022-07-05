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Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:08

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

AA
Beşiktaş’ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Avusturya'daki Bad Haring bölgesinde yapacağı kampa katılacak oyuncu kadrosu açıklandı. İşte listenin tamamı...

Beşiktaş'ın Avusturya'da yapacağı kampa katılacak oyuncu kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampa götürülecek 31 kişilik kadro şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef De Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy.

Açıklamada, Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou ile yeni transfer Romain Saiss'in kampa yarın katılacağı belirtildi.

Bugün Avusturya'ya hareket edecek takım, Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde ilk kampını gerçekleştirecek. Siyah- beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde ise, İspanya'nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek.

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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
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