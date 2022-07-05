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Giriş Tarihi: 5.7.2022 23:46

Dimitris Pelkas'tan Jorge Jesus yorumu! "Hocamız beni daha çok içeride deniyor"

AA
Dimitris Pelkas’tan Jorge Jesus yorumu! Hocamız beni daha çok içeride deniyor

Fenerbahçe, Avusturya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'ı 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından konuşan Dimitris Pelkas, "Hocamız beni daha çok içeride deniyor. Benim açımdan farklı bir pozisyon ama her mevkide oynamaya hazırım" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, teknik direktör Jorge Jesus'un planı için çalıştıklarını söyledi. Merkur Arena'da oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelkas, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. Saha içerisinde olumlu yaptığımız şeyler vardı ve tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler de vardı. Hocamızı dinliyoruz. Kendisi bize her gün oyun planını açıklıyor. İyi bir oyun planı ortaya koyduk. Zaten yakında da ilk resmi maçımıza çıkacağız, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sistemde kendisini orta sahanın iç bölümünde değerlendirdiğini anlatan Pelkas, "Hocamız beni daha çok içeride deniyor. Benim açımdan farklı bir pozisyon ama her mevkide oynamaya hazırım. Hocamızı dinlememiz gerekiyor. Sadece benim değil, hepimizin çünkü kendisi çok tecrübeli ve başarılı bir teknik adam. Bizim saha içerisinde her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Hepimizin plana sadık kalması ve onu takip etmesi gerekiyor. Ben kanatta da, ikinci forvette de oynayabiliyorum. Bu plan için çalışıyoruz. Gelecek önümüzde." şeklinde konuştu.

Geçen sene önemli şanssızlıkları yaşadığını aktaran Pelkas, "Futbol böyle bir şey. Hayatınızda iniş çıkışlar olabiliyor, yaşamdaki gibi. Önemli olan güçlü bir şekilde geri dönebilmek. Bunun yanı sıra ayaklarınızın da yere basması gerekiyor. Biz de hocamızı dinliyoruz, onu dinlememiz gerekiyor. Başarıya giden yolu biliyor. Onun planlarını takip etmemiz gerekiyor. Tüm takımın pozisyonları için savaşmaları gerekiyor. Fenerbahçe için çok önemli bir sezon. Uzun süredir kazanılamayan kupalar var. Fenerbahçe, Türkiye'deki en büyük camia. Birinciliği fazlasıyla hak ediyor. Bizim adım adım, maç maç düşünmemiz gerekiyor. Ben önümüzde şampiyonluk yolunda ciddi bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Dimitris Pelkas'tan Jorge Jesus yorumu! "Hocamız beni daha çok içeride deniyor"
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