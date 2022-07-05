Dimitris Pelkas'tan Jorge Jesus yorumu! "Hocamız beni daha çok içeride deniyor"

Teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sistemde kendisini orta sahanın iç bölümünde değerlendirdiğini anlatan Pelkas, "Hocamız beni daha çok içeride deniyor. Benim açımdan farklı bir pozisyon ama her mevkide oynamaya hazırım. Hocamızı dinlememiz gerekiyor. Sadece benim değil, hepimizin çünkü kendisi çok tecrübeli ve başarılı bir teknik adam. Bizim saha içerisinde her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Hepimizin plana sadık kalması ve onu takip etmesi gerekiyor. Ben kanatta da, ikinci forvette de oynayabiliyorum. Bu plan için çalışıyoruz. Gelecek önümüzde." şeklinde konuştu.