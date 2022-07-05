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Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:09

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik kararı!

DHA
Fenerbahçe’nin Avusturya kampında değişiklik kararı!

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik yapıldı. Sarı-lacivertliler, Mol Fehervar maçının ardından İstanbul'a dönecek. İşte tüm detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'nin kamp programında değişiklik yapıldı. 1-7 Temmuz olarak belirlenen Sarı-lacivertlilerin kampı 2 gün geriye çekildi. Kampın ikinci gününde 2 Temmuz'da Partizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçı bugüne alındı. Sarı-lacivertliler, bugün TSİ 19.30'da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz'daki Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek..

Fenerbahçe kafilesi, mücadelenin ardından hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Sakarya'da Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik kararı!
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