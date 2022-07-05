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Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:00 Son Güncelleme: 5.7.2022 12:01

Halil Akbunar, Westerlo için Belçika’da

İHA
Halil Akbunar, Westerlo için Belçika’da

Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, KVC Westerlo ile anlaşmasının ardından Belçika’ya gitti. Sarı-kırmızılı kulübün transferden 1 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Göztepe'de, 28 yaşındaki kaptan Halil Akbunar için Süper Lig'den birçok takım nabız yoklamıştı. Son günlerde Belçika ekibi KVC Westerlo da transfer için devreye girmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Westerlo ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı. Anlaşmanın ardından Halil Akbunar, dün yaptığı yolculuğun ardından Belçika'ya ulaştı.

Deneyimli kanat oyuncusunun Westerlo ile idmanlara başlayacağı öğrenilirken, Göztepe'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Göztepe'nin transferden 1 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün formasını 310 maçta terleten Halil Akbunar, söz konusu maçlarda 49 gol, 52 asistlik performans sergilemişti.

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Halil Akbunar, Westerlo için Belçika’da
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