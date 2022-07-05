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Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:30 Son Güncelleme: 5.7.2022 11:43

Larin yeni maaşıyla Beşiktaşlıları şaşırttı! Kartal'dan rekor ücret isterken...

Larin yeni maaşıyla Beşiktaşlıları şaşırttı! Kartal’dan rekor ücret isterken...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin, Club Brugge'deki yeni maaşıyla herkesi şaşırttı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'in adresi Club Brugge oldu. Kanadalı golcü Belçika ekibiyle sözleşme imzalayıp formayı giydi. Larin'in Brugge'den alacağı maaş ise tartışma yarattı.

BEŞİKTAŞ'TAN 2.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Hatırlanacağı üzere Cyle Larin, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro istemişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bu rakama yanaşmamış ve futbolcu ile yollar ayrılmıştı.

LARIN, BRUGGE'DE NE KADAR KAZANACAK?

Atiba Hutchinson'ın referansıyla Beşiktaş'a 2018'de gelen Larin'in Brugge'da alacağı maaş resmi olarak açıklanmadı. Ancak; iddialara göre futbolcu Belçika'daki vergi oranı sebebiyle yaklaşık 750-800 bin Euro civarında bir para alacak.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu.

Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri durumundaydı. Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. (Spor X)

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Larin yeni maaşıyla Beşiktaşlıları şaşırttı! Kartal'dan rekor ücret isterken...
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