Larin yeni maaşıyla Beşiktaşlıları şaşırttı! Kartal’dan rekor ücret isterken...

BEŞİKTAŞ'TAN 2.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Hatırlanacağı üzere Cyle Larin, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro istemişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise bu rakama yanaşmamış ve futbolcu ile yollar ayrılmıştı.

LARIN, BRUGGE'DE NE KADAR KAZANACAK?

Atiba Hutchinson'ın referansıyla Beşiktaş'a 2018'de gelen Larin'in Brugge'da alacağı maaş resmi olarak açıklanmadı. Ancak; iddialara göre futbolcu Belçika'daki vergi oranı sebebiyle yaklaşık 750-800 bin Euro civarında bir para alacak.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcuyu 2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. İlk dönemde beklentilerin altında kalan Larin, Zulte Waregem'e 2019-2020 sezonunda kiralık olarak transfer oldu.

Beşiktaş'a geri dönmesinin ardından farklı bir performans ortaya koyan Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri durumundaydı. Larin, geçen sezon ise çıktığı 38 maçta 8 kez fileleri havalandırdı. (Spor X)