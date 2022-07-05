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Giriş Tarihi: 5.7.2022 16:03 Son Güncelleme: 5.7.2022 16:17

PSG'de Mauricio Pochettino yerine Cristophe Galtier geldi!

AA
PSG’de Mauricio Pochettino yerine Cristophe Galtier geldi!

PSG'de yeni dönem resmen başladı. Lille şampiyonluk yaşayan teknik direktör Cristophe Galtier, Mauricio Pochettino'nun yerine gelerek PSG'nin yeni hocası oldu. 55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.

2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.

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POCHETTINO İLE YOLLAR AYRILDI

PSG'den yapılan açıklamada, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi. Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

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PSG'de Mauricio Pochettino yerine Cristophe Galtier geldi!
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