PSG’de Mauricio Pochettino yerine Cristophe Galtier geldi!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'de (PSG) görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.
POCHETTINO İLE YOLLAR AYRILDI
PSG'den yapılan açıklamada, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi. Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.