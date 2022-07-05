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Giriş Tarihi: 5.7.2022 20:08 Son Güncelleme: 5.7.2022 20:30

Son dakika: Beşiktaş Wout Weghorst transferinin maliyetini açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş Wout Weghorst transferinin maliyetini açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, yeni transfer 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst transferininin maliyetini KAP'a bildirdi. Buna göre, Hollandalı golcünün alacağı maaş belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kulübü Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ise yıllık 2 milyon 800 bin Euro garanti ücret ve 200 bin Euro performans primi ödeyecek.

Siyah-beyazlı kulübün KAP açıklaması şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir."

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Son dakika: Beşiktaş Wout Weghorst transferinin maliyetini açıkladı!
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