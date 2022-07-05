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Giriş Tarihi: 5.7.2022 16:03 Son Güncelleme: 5.7.2022 16:30

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı

Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Real Betis’ten flaş William Carvalho kararı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir süredir görüştüğü iddia edilen oyuncu olan Portekizli yıldız William Carvalho için Real Betis flaş bir karar aldı. Betis'in aldığı karar sonrası oyuncunun transferi konusundaki iddialar yeniden gündeme geldi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Portekizli yıldız William Carvalho transferinde karşı karşıya gelmişti. La Liga ekibi Real Betis, William Carvalho için flaş bir karar aldı.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa girecek olan İspanyol ekibi Real Betis, 30 yaşındaki William Carvalho'nun kamp kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.

Deneyimli futbolcunun hangi takıma transfer edileceği merak ediliyor. Oyuncu için kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor. Carvalho geçtiğimiz sezon Real Betis'le 103 maça çıktı ve 4 gol ve 8 asist katkısı yaptı.

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Fatima ve Belçika ekibi Cercle Brugge kulüplerinde kiralık olarak oynayan William Carvalho, 2018 senesinde 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Betis'e transfer oldu. Portekizli oyuncunun Real Betis'le sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Real Betis'ten flaş William Carvalho kararı
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