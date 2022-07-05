Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Real Betis’ten flaş William Carvalho kararı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Portekizli yıldız William Carvalho transferinde karşı karşıya gelmişti. La Liga ekibi Real Betis, William Carvalho için flaş bir karar aldı.
KAMP KADROSUNA ALINMADI
Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa girecek olan İspanyol ekibi Real Betis, 30 yaşındaki William Carvalho'nun kamp kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.
Fatima ve Belçika ekibi Cercle Brugge kulüplerinde kiralık olarak oynayan William Carvalho, 2018 senesinde 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Betis'e transfer oldu. Portekizli oyuncunun Real Betis'le sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.