Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın maaşında iyileştirmeye gidiliyor! "Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var."
Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:25 Son Güncelleme: 5.7.2022 11:37

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın maaşında iyileştirmeye gidiliyor! "Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var."

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın maaşında iyileştirmeye gidiliyor! Avrupa’nın 4 büyük liginden ilgi var.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon bitime üç hafta kala liderliği garantileyen Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarlarından Uğurcan Çakır'ın ücretinde iyileştirmeye gidilecek. İşte tüm detayları...

Trabzonspor yönetimi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaptan Uğurcan Çakır'ın transferi için istenen bonservis rakamı gelmemesi halinde rotasını belirledi.

UĞURCAN ÇAKIR'A ZAM

Tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinde iyileştirmeye gitmeyi planlayan bordo mavili yönetimin yabancı oyuncuların aldığı ücretleri göz önünde bulunduracağı öğrenildi.

2.3 MİLYON EURO

Geçen sezon 9 milyon TL alan kaptan Uğurcan'a geçtiğimiz haftalarda sözleşme imzalanan ve imza parasıyla birlikte senelik yaklaşık 2.3 milyon Euro alacak Stefano Denswil'e yakın bir ücret önerilmesi bekleniyor.

NE KADAR KAZANACAK

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da kalırsa 2.1 milyon Euro kazanması bekleniyor.

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Bilindiği üzere, başarılı kalecinin ismi uzun süredir Fulham ve Leeds United gibi takımlarla anılıyordu.

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"UĞURCAN'A, AVRUPA'NIN 4 BÜYÜK LİGİNDEN İLGİ VAR"

Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır, "Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro arası olacak, üstü olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI

26 yaşındaki başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 maçta sahaya çıkarken kalesinde 46 gol gördü. Uğurcan Çakır 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Uğurcan, A Milli Takım formasını ise 20 kez giydi. Bordo mavili eldivenin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. (Ajanspor)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın maaşında iyileştirmeye gidiliyor! "Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var."
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