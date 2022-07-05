Son dakika: Zeki Çelik resmen Roma’da! Jose Mourinho’nun öğrencisi oldu

TIAGO PINTO: ZEKİ GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ

Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto da Zeki'nin transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Zeki'nin Roma'ya gelmeye karar vermesinden dolayı gerçekten mutluyuz. Projemize katılmak için gösterdiği kararlılık, her geçen gün daha da motive olmuş bir oyuncu grubu oluşturmak için çok önemli bir koşuldur. Ayrıca, hala genç olmasına rağmen uluslararası düzeyde fazlasıyla deneyimli ve bu, takımın büyümesinde çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.