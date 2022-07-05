Son dakika: Zeki Çelik resmen Roma’da! Jose Mourinho’nun öğrencisi oldu

Ligue 1 ekibi Lille'de gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Zeki Çelik, Serie A devi Roma'ya transfer oldu. Jose
Mourinho yönetimindeki Roma ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan başarılı sağ bek, 19 numaralı formayı giyecek.
ZEKİ ÇELİK: BÜYÜK HEDEFLERİM VAR
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Zeki, "Böylesine önemli bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Büyük hedeflerim var ve takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Kendimi hazır ve odaklanmış hissediyorum. Asla pes etmeyeceğim ve beni sahada sürekli mücadele ederken göreceksiniz" diye konuştu.
TIAGO PINTO: ZEKİ GELDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ
Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto da Zeki'nin transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Zeki'nin Roma'ya gelmeye karar vermesinden dolayı gerçekten mutluyuz. Projemize katılmak için gösterdiği kararlılık, her geçen gün daha da motive olmuş bir oyuncu grubu oluşturmak için çok önemli bir koşuldur. Ayrıca, hala genç olmasına rağmen uluslararası düzeyde fazlasıyla deneyimli ve bu, takımın büyümesinde çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.