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Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:09 Son Güncelleme: 5.7.2022 12:12

Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu

İHA
Trabzonspor’dan eğlenceli forma tanıtım videosu

Trabzonspor gelecek sezon giyeceği formalar için eğlenceli bir tanıtım videosu hazırladı.

Bordo-Mavili kulübün sosyal medya hesabından "#ÜstümdeKalsın" etiketiyle yapılan video paylaşımında, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk formalarının da içinde bulunduğu yeni sezon formaları tanıtıldı.

Trabzonspor yeni formalarını böyle tanıttı "Şampiyonluk gururu üstümde kalsın" | Video

Trabzonsporlu futbolculardan Abdulkadir Ömür ile Marek Hamsik'in yer aldığı videoda, ünlü isimlerin yanı sıra, özel gereksinimli bireyler de unutulmadı.

Öte yandan sosyal medya paylaşımında, "Kendinizi aynada gördüğünüz anda '#ÜstümdeKalsın' diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta. Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın" ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor'dan eğlenceli forma tanıtım videosu
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