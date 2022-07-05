Trabzonspor’dan eğlenceli forma tanıtım videosu

Bordo-Mavili kulübün sosyal medya hesabından "#ÜstümdeKalsın" etiketiyle yapılan video paylaşımında, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk formalarının da içinde bulunduğu yeni sezon formaları tanıtıldı.
Trabzonspor yeni formalarını böyle tanıttı "Şampiyonluk gururu üstümde kalsın" | Video
Trabzonsporlu futbolculardan Abdulkadir Ömür ile Marek Hamsik'in yer aldığı videoda, ünlü isimlerin yanı sıra, özel gereksinimli bireyler de unutulmadı.
Öte yandan sosyal medya paylaşımında, "Kendinizi aynada gördüğünüz anda '#ÜstümdeKalsın' diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta. Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın" ifadeleri kullanıldı.