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Giriş Tarihi: 5.7.2022 08:47

Trezeguet: Bu sene de şampiyonuz

YUNUS EMRE SEL
Trezeguet: Bu sene de şampiyonuz

Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği Trezeguet 4 yıllık imzayı attı ve mesajını verdi. Mısırlı kanat oyuncusu, "Burada olduğum süre boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz. Trabzonspor en iyisini hak ediyor" dedi.

Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucu cumartesi gecesi İstanbul'a getirdiği Trezeguet'nin transferini açıkladı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yıldız futbolcuya yıllık 1 milyon 550 bin Euro maaş ödeneceği, Aston Villa'ya da 4 eşit taksit halinde 4 milyon Euro bonservis bedeli verileceği bildirildi. İmza töreninde konuşan Trezeguet, "Çok büyük bir takıma katıldığımın farkındayım. Harika bir başkanımız, hocamız ve taraftarımız var. Burada olduğum 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz. Bu formayı hak ettiği yere taşıyabilmeyi umuyorum. Buradaki herkes en iyisini hak ediyor" dedi.

'400 BİN EURO İNDİRİM YAPTI'
Başkan Ahmet Ağaoğlu ise "Trezeguet'nin başarılı olacağına inancım tam. Çok uzun süre pazarlık yaptık kendisiyle. Sonunda dayanamadı ve yıllık 100 bin Euro, 4 senede 400 bin Euro'luk indirim talebimi kabul etti. Ona sembolik olarak 61 forma satıyorum" ifadelerini kullandı.

SADECE STOPER ALACAĞIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün Süper Lig fikstür çekimi için Riva'daydı. Bordo-mavili kulübün transfer planlarını da anlatan Ağaoğlu, "Hocamızın talepleri doğrultusunda, istediği 6 mevki için çalışmalarımızı sürdürdük ve 5 mevkiye transfer yaptık. Şu anda stoper bölgesi için 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Sadece 1 yabancı futbolcu dahil edebileceğiz. Genç oyuncu olarak 3-4 isim katma şansımız var" dedi.

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Trezeguet: Bu sene de şampiyonuz
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