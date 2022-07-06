Edin Visca’dan Trezeguet açıklaması

"İNŞALLAH BU SENE SAKATLIK YAŞAMAYIZ"

Visca, takımda ortamın çok güzel olduğunu anlatarak, "Ben 2-3 gün önce geldim. Abdülkadir Ömür ile konuştuk, 'Evet hikaye yazdık ama bu sene tekrar şampiyon olmak için oynamak istiyoruz' dedik. Bu sezon da herkes çok motive ve heyecanlı geldi. Bu sezon daha iyi olmak için daha fazla çalışmak istiyorum. Bunun için bireysel performansımı daha da yukarılara çıkarmak için daha çok çalışacağım. En önemlisi geçen sene çok fazla sakatlık yaşadık. İnşallah bu sene bunları yaşamayız. Hedefimiz bu sezon yeniden şampiyon olarak kupayı kaldırmak" ifadelerini kullandı.

"İYİ TRANSFERLER YAPTIK, DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Yeni sezondaki şampiyonluk yarışına ilişkin düşüncelerini de açıklayan Visca, şunları söyledi:

"Biz geçen sezon önemli bir fark yaptık, 15 puan oldu fark. Sezon uzun ve 38 maç var. Ben bunu Başakşehir'de de hocayla yaşadım. Son birkaç ay takım yoruluyor, oyuncular sakatlanıyor ve zor dönemler geliyor. Biz de zamanında iyi bir fark yaptık. Sakatlıklar ve biraz da yorgunluğa rağmen sonunda şampiyon olduk. Bu sene herkes transfer yapıyor. Başakşehir'de Emre hocayla ben de çalıştım. Çok iyi işler yapıyorlar. Zaten Başakşehir'de yıllardır sahada iyi bir sistem var, onu da Emre hoca harika götürüyor. Onlar da bu sene belki daha iyi olacak."

Visca, kendi takımına odaklandığını kaydederek, "Ben tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum. İyi transferler yaptık, daha güçlü olacağız. Futbolda önemli bir şey daha var. Takım ruhu ve ortam. Trabzonspor'da müthiş bir ortam var. Belki de bazen taktiksel, bireysel performans o kadar önemli olmuyor, takım ruhu daha önemli oluyor. Biz de her şeyden biraz var. Sakatlık olmasa birlik ve beraberliğimiz bu sene bizim için en önemli güç olacak" değerlendirmesinde bulundu.