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Giriş Tarihi: 6.7.2022 08:58 Son Güncelleme: 6.7.2022 09:01

Muleka düğümü çözdü, Kartal oldu!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Muleka düğümü çözdü, Kartal oldu!

Beşiktaş ile Standard Liege arasındaki pazarlığı Jackson Muleka bitirdi. 22 yaşındaki golcü, kulübüne "Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dedi. Belçika ekibi de bunun üzerine siyah-beyazlılarla el sıkıştı. Muleka bugün İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ın sözleşme imzalatmak için beklediği Jackson Muleka'nın, pazarlık sürecinde bizzat devreye girerek transferi çözdüğü ortaya çıktı. Kulübü Standard Liege'in, Burnley ile anlaşmasından sonra İngiliz ekibiyle görüşme gerçekleştiren Demokratik Kongolu golcü, teklifi kabul etmemişti. Bunun üzerine Siyah-Beyazlılar, bu transfer için tekrar harekete geçti.

22 yaşındaki yıldızın da önceki gün kulübe kadar giderek, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Muleka'nın bu talebini geri çevirmeyen Belçika ekibi, Beşiktaş'ın 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

KASIMPAŞA'DA 14 LİG MAÇINDA 12 GOL KAYDETTİ
Muleka'nın bugün İstanbul'a gelmesi ve kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan 5 yıllık imzayı atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da yarım dönem kiralık olarak forma giyen Muleka, gözlerin pasını silen bir performans sergilemişti. Genç futbolcu 14 lig maçında 12 gol atmış, 4 de asist gerçekleştirmişti.

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Muleka düğümü çözdü, Kartal oldu!
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