Premier Lig'in yıldızına tecavüz suçlaması! "Bu ilk saldırısı değil"

Dün adresine tecavüz suçlaması yüzünden yapılan baskında tutuklanan Premier Lig'in (İngiliz Futbol Ligi) uluslararası oyuncusu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Aynı oyuncu geçtiğimiz yıl da bir kadına 2 kere tecavüz ettiği için tutuklandığı ve kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

DÜN TUTUKLANMIŞTI

The Sun tarafından İngiliz Futbol Ligi'nde forma giydiği ve uluslararası bir üne sahip olduğu söylenen bir futbolcu dün tecavüz suçlaması ile tutuklanmıştı. 20'li yaşlarının sonlarında olan ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyecek isimler arasında bulunan futbolcu, bir kadının 4 Temmuz'da polise giderek futbolcunun kendisine haziran ayında tecavüz ettiğini söylemesi ile tutuklanmıştı. Barnet'teki adresinde tutuklanan futbolcunun takımı açıklama yapmaktan kaçınırken Scotland Yard oyuncunun tutuklandığını doğrulamıştı.

TEK MAĞDUR O KADIN DEĞİL

Tecavüz iddiasıyla altı polis arabası ile Kuzey Londra'daki adresine yapılan baskında tutuklanan Premier Lig oyuncusu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Dailymail'in aktardığı bilgilere göre aynı uluslararası futbolcu geçtiğimiz yıl nisan ve haziran aylarında da 20'li yaşlarında olan başka bir kadına tecavüz ettiği için tutuklanmıştı. Tecavüz suçlaması ile tutuklanan futbolcu ağustos ayında ödediği kefalet ile serbest bırakılmıştı.

2 TECAVÜZ OLAYI İÇİN DAHA SORGULANDI

Scotland Yard'ın yaptığı açıklamalara göre dün haziran ayında yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı yüzünden tutuklanan Premier Lig oyuncusu tutukluluğu sırasında geçen yıl gerçekleşen 2 tecavüz olayı için de ayrıca sorgulandı. 2 tecavüz olayındaki kurbanın da 20'li yaşlarındaki aynı kadın olduğu aktarıldı.

30 SAAT GÖZALTINDA KALDI

The Sun'ın aktardığı bilgilere göre tecavüz suçlaması ile tutuklanan uluslararası oyuncu en az 15 saat sorgulandı. Telegraph ise futbolcunun yaklaşık 30 saat gözaltında tutulduğunu iddia etti.

KİMLİĞİ HALA BİLİNMİYOR

Dün tutuklanan uluslararası İngiliz Futbol Ligi oyuncusunun kim olduğu yasal sebeplerden dolayı açıklanmamıştı. Bugün, geçen yıl yaşanan 2 tecavüz olayı yüzünden de sorgulanan futbolcunun kim olduğu hâlâ bilinmiyor.

MİLLİ TAKIMI KATAR'DA OYNAYACAK

Premier Lig'deki kulüpler önümüzdeki günlerde sezon öncesi turlar için yurtdışına gidecek ve tecavüz suçlaması ile tutuklanan futbolcunun kendi turnuvasında yer alıp almayacağı henüz belli değil. Ayrıca futbolcunun milli takımı Kasım ayında Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. Fakat oyuncunun bu organizasyonda yer alıp almayacağı belirsiz.