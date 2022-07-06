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Giriş Tarihi: 6.7.2022 08:54 Son Güncelleme: 6.7.2022 08:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rıdvan Yılmaz, Avusturya kampında! Frankfurt transferi yatınca...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rıdvan Yılmaz, Avusturya kampında! Frankfurt transferi yatınca...

Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş’a 6.5 milyon Euro vermeyi kabul eden Frankfurt, taksit pazarlığı sonrası transferi bitirmedi. Genç oyuncu da kamp için takımla Avusturya’ya uçtu.

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferi yılan hikâyesine döndü... 3 hafta önce siyah-beyazlılar, Alman ekibiyle bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro ve yüzde 20 sonraki satıştan pay maddesiyle el sıkışmıştı.

İki kulüp arasındaki prensip anlaşmasına göre Beşiktaş, ilk taksiti temmuz ayında, ikincisini de sezon sonunda alacaktı. Siyah-beyazlı idareciler, Frankfurt'tan sadece ikinci taksitin 6 ay öne çekilmesini talep etti. Bunu kabul eden Alman yetkililer, sonrasında "Olmaz" dedi.

Beşiktaş buna rağmen transfere onay verdi. Ancak o günden bu yana Frankfurt tarafından 21 yaşındaki futbolcunun transferi için imzalanan resmi kağıt gelmedi. Bunun üzerine genç oyuncu, dün Beşiktaş ile birlikte Avusturya kampına gitti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Rıdvan Yılmaz, Avusturya kampında! Frankfurt transferi yatınca...
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