Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş resmen açıkladı! 5. transfer İstanbul’a geliyor...

Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve bonservisi Standart Liege'de bulunan Jackson Muleka, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Jackson Muleka kulübümüzle transfer görüşmesi yapmak üzere bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na geliyor." ifadeleri kullanıldı.
Standard Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.
Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Muleka ile birlikte sezonun 5. transferini yapmış olacak.
Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.