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Giriş Tarihi: 7.7.2022 00:23 Son Güncelleme: 7.7.2022 00:35

Son dakika: Vedat Muriqi için sürpriz talip! Galatasaray derken...

Son dakika: Vedat Muriqi için sürpriz talip! Galatasaray derken...

Son dakika transfer haberleri: Okan Buruk'un çok istediği ve adı bir süredir Galatasaray ile anılan Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriqi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Golcü oyuncu için sürpriz bir talip daha çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Okan Buruk'un eski öğrencisi olan Vedat Muriqi, bir süredir Galatasaray'ın transfer listesinde ve oyuncu için girişimler yapılıyor. Lazio'da forma giyen golcü oyuncu için süpriz bir talip daha çıktı.

LAZİO G.SARAY'DAN 12 MİLYON EURO İSTEDİ

Lazio, Galatasaray'a Vedat Muriqi'nin bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğunu iletmişti. Lazio, Muriqi'ye gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.

Geçtiğimiz sezon Lazio'dan İspanya ekibi Mallorca'ya kiralık olarak transfer olan ve takımın kümede kalmasında etkili olan Muriqi'nin talipleri artmaya devam ediyor.

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CLUB BRUGGE TALİP OLDU

Golleriyle dikkat çeken Muriqi için Belçika'dan sürpriz bir talip çıktı. Belçika basınından Voetbal Primeur''un bir haberine göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'nin Vedat Muriqi'ye talip oldu.

Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini başlatan Club Brugge, Muriqi transferi için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği iddia edildi.

MALLORCA PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu La Liga ekibi Mallorca'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki forvet, 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Son dakika: Vedat Muriqi için sürpriz talip! Galatasaray derken...
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