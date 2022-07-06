Son dakika: Vedat Muriqi için sürpriz talip! Galatasaray derken...

Okan Buruk'un eski öğrencisi olan Vedat Muriqi, bir süredir Galatasaray'ın transfer listesinde ve oyuncu için girişimler yapılıyor. Lazio'da forma giyen golcü oyuncu için süpriz bir talip daha çıktı.
LAZİO G.SARAY'DAN 12 MİLYON EURO İSTEDİ
Lazio, Galatasaray'a Vedat Muriqi'nin bonservis bedelinin 12 milyon Euro olduğunu iletmişti. Lazio, Muriqi'ye gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.
CLUB BRUGGE TALİP OLDU
Golleriyle dikkat çeken Muriqi için Belçika'dan sürpriz bir talip çıktı. Belçika basınından Voetbal Primeur''un bir haberine göre, Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin'i kadrosuna katan Club Brugge'nin Vedat Muriqi'ye talip oldu.
Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerini başlatan Club Brugge, Muriqi transferi için Lazio'ya bonservis olarak 9 milyon euro ve bonuslar ödeyeceği iddia edildi.
MALLORCA PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu La Liga ekibi Mallorca'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki forvet, 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.