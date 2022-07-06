Yeni MHK Başkanı %51 Sabri Çelik, %49 Ufuk Özerten! "Büyükekşi başkan seçildiği andan beri..."

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı Eintrach Frankfurt'a sattı... Bunu Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı bir basın toplantısında "....Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro'ya yakın, 2.5 milyon Euro'su ise kontrat bitene kadar gelecektir. Yüzde 20 de sonraki satıştan pay olacak" sözleriyle ifade etmişti. Gelin görün ki genç oyuncu, Beşiktaş'la bağlarını koparamadı. Alman kulübü ödemelerde siyahbeyazlıların istediği rakamlara yanaşmadı ve gelinen noktada Rıdvan dün Valerien İsmael tarafından kamp kadrosuna alındı. Oyuncu, Avrupa'ya gitmek istiyordu ve bunu açıkça ifade etmişti. Bir yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyu Almanlar alır mı bilmem ama ya Beşiktaş'la sözleşme yenileyecek ya da serbest kalacak. Kartal yine bir futbolcusundan para kazanamayacak. Siyah-beyazlılar, Rıdvan'la acilen sözleşme yenilemeli.
EN KARLISI F.BAHÇE DARISI DİĞERLERİNE...
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Allahyar için 7.5 milyon Euro bonservis (130.5 milyon TL) bedeli ödediklerini açıkladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncu satmakta zorlandığı bir dönemde sarı-lacivertli kulübün iki futbolcudan kasasına 7.5 milyon Euro koyması piyango gibi birşey. Aynı başarıyı umarım diğer kulüplerimiz de gösterir. Allahyar'ın sadece yüzde 50'sinin 4.5 milyon Euro olmasının da altını çizelim.
YÜZDE 51 ÇELİK YÜZDE 49 ÖZERTEN
Yeni TFF hâlâ MHK'yi belirleyemedi... Fikstür de çekildi. Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi 10 gün önce yaptığı açıklamada birkaç güne kadar yeni MHK başkanını açıklayacaklarını ifade etmişti. Büyükekşi ayrıca başkan seçildiği andan itibaren, Türk futbolunun en büyük sorununun güven ve adalet olduğunu vurgulamıştı. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında başta 4 büyük takım olmak üzere diğer kulüpler de şampiyonluk hesabı yapıyor. Fakat ısrarla üzerinde durdukları bir konu var; hakemler... MHK'nin yeni yapısı, üyeleri ve başkanı adalet için önemli. Yeni MHK başkanının geçmiş dönemde bu koltukta oturan Sabri Çelik ya da Ufuk Özerten olacağı konuşuluyor.
TREZEGUET, TRABZONSPOR TARAFTARIYLA COŞAR
Trabzonspor'un son nokta atışı Trezeguet oldu. Bordo-mavili taraftarlar, Nwakaeme'nin boşluğunun nasıl doldurulacağını merak ederken, Mısırlı futbolcu renklere bağlandı. Elbette ki Nwakaeme özel bir futbolcuydu ve performansı kadar insanların gözüne de hitap ediyordu. Ama yaşı ve istediği para itibariyle gerçekler de başkaydı. Trezeguet, Türkiye'de Kasımpaşa ve Başakşehir'de oynamış bir futbolcu. İki kulübün de taraftarı yok. Şimdi Trabzonspor'un 12. adamıyla bu iki ekipteki performansının üstüne çıkacağına inanıyorum. Trabzonspor önemli bir açığı kapattı.