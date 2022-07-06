Yeni MHK Başkanı %51 Sabri Çelik, %49 Ufuk Özerten! "Büyükekşi başkan seçildiği andan beri..."

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı Eintrach Frankfurt'a sattı... Bunu Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı bir basın toplantısında "....Aldığımız rakamlar 4 milyon Euro'ya yakın, 2.5 milyon Euro'su ise kontrat bitene kadar gelecektir. Yüzde 20 de sonraki satıştan pay olacak" sözleriyle ifade etmişti. Gelin görün ki genç oyuncu, Beşiktaş'la bağlarını koparamadı. Alman kulübü ödemelerde siyahbeyazlıların istediği rakamlara yanaşmadı ve gelinen noktada Rıdvan dün Valerien İsmael tarafından kamp kadrosuna alındı. Oyuncu, Avrupa'ya gitmek istiyordu ve bunu açıkça ifade etmişti. Bir yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyu Almanlar alır mı bilmem ama ya Beşiktaş'la sözleşme yenileyecek ya da serbest kalacak. Kartal yine bir futbolcusundan para kazanamayacak. Siyah-beyazlılar, Rıdvan'la acilen sözleşme yenilemeli.