Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı
Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:02

Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

AA
Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında deplasman seyircisi yasağını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30'a yükseltildiği kaydedildi.

Ev sahibi kulüplerin, stattaki oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğunun devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve il ya da ilçe spor güvenlik kurullarının onayıyla, misafir takım tribünlerinin ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Dr. Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde öldürüldü! İşte Türkiye'yi sarsan cinayetin sebebi
Ekrem Karakaya ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu! Konya’da öldürülen doktor Ekrem Karakaya kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeme takvimi bildirildi: Temmuz memur emekli maaş zammı ne zaman ödenecek
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
CHP teröre kalkan oldu! Aydeniz için HDP ile birlikte ret oyu kullandılar
Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sonuçları bekleniyor!
Son dakika: Diploma yırtmalı provokasyonun sır perdesi aralandı! O doktor ve kardeşleri FETÖ okulunda yetişmiş
SON DAKİKA: Doktor Ekrem Karakaya üzerinden algı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakan Fahrettin Koca'dan cevap!
Emekli zammı temmuz 2022 sonrası SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı belirlendi! Yeni emekli maaşı ne kadar oldu?
Emekli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ne kadar oldu?
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbol liglerinde deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA