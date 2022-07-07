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Giriş Tarihi: 7.7.2022 11:26

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo açıklaması hakkında çağrı!

Galatasaray’dan TFF’ye Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logo açıklaması hakkında çağrı!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımıyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo kullanımıyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz gün yeni sezonda 5 yıldızlı logo kullanacağını açıklayan Fenerbahçe'ye bir tepki de Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılı takım sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

İşte açıklamanın tamamı...

"TÜRKIYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETIM KURULU SAYIN BAŞKANLIĞINA

KONU: Ulusal lig statüsü dışında elde edilen şampiyonluklara dair yapılan hukuk dışı işlemlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.07.2022 tarihinde, bu sezon itibariyle iddia edilen 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımının hayata geçirildiği www.fenerbahce.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyuru gayrimeşrudur. Kulübümüz 23.03.2021 tarihinde bu konuyla ilgili gerekli itirazlarını yazılı olarak beyan ederek başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleri ile birlikte Sayın Federasyonunuza iletmiştir.

Altmış iki yıldır uygulanmakta olan Milli Lig Sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başansızlıklannı örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun itibarını zedelemek için gözünü kırpmayan, sorunlu bir düşüncenin ürünüdür.

İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez.
inanıyoruz ki, sadece Galatasaray camiasının değil diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalanm asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yarımda olmaya davet ederiz.

SONUÇ VE İSTEM:

Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlannda şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğramasının engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatlan uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz."

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Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logo açıklaması hakkında çağrı!
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